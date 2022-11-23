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В некоторых регионах Украины образовались очереди на заправках

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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На заправках в разных регионах Украины образовались очереди. На это 23 ноября указало украинское издание «Страна.ua».

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По информации местных изданий, в Киеве также отмечаются очереди в магазинах, в банкоматах массово снимают наличные.

Кроме того, отмечаются перебои в работе интернета по всей стране.

Ранее в среду стало известно, что в Киеве прогремели взрывы. Отмечалось, что в результате в ряде районов города пропали электроэнергия и водоснабжение, наблюдаются перебои с мобильной связью. Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал о попадании по объекту инфраструктуры в Киеве.

Тогда же мэр города Игорь Терехов указал, что в Харькове из-за отключения света прекратил работу электротранспорт. Он подчеркнул, что на маршруты наземного электрического транспорта выведены дополнительные автобусы.

Также стало известно о взрывах в Николаевской, Полтавской, Винницкой, Львовской и других областях Украины. По всей стране наблюдаются перебои с электроснабжением и подачей воды. Так, Одесская область полностью оказалась обесточена, жители Львова тоже остались без электричества.

Компания «Укрэнерго» отметила, что в стране начались аварийные отключения электричества для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий, а также для поддержания работы энергосистемы.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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