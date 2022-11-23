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Москву начали украшать к Новому году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Специалисты приступили к украшению Москвы к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы в среду, 23 ноября.

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Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в парках и скверах, на улицах, площадях и общественных пространствах специалисты комплекса городского хозяйства установят световые декоративные конструкции.

«Особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Бирюкова.

Световые арки установят на Тверской, Пушкинской и Манежной площадях, а также в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно будут оформлены световыми тоннелями и светящимися цифрами «2023». На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли.

Для украшения города используют современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Для украшения используют имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.

Бирюков подчеркнул, что за последние годы в городе был сформирован достаточный запас праздничных элементов, это позволяет обеспечить полноценное украшение столицы, пишет «Москва 24».

Во время недавнего голосования на «Активном гражданине» москвичи выбрали формат встречи Нового года в Москве. В голосовании приняли участие порядка 300 тыс. человек, более 80% высказались за проведение праздника и нарядное оформление столицы, отмечает сайт kp.ru.

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