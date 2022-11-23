Реклама
Прямой эфир
Мир
Россиянина приговорили к 90 дням заключения в Норвегии за съемку дроном
Мир
Власти Киевской области сообщили о полном отключении света
Спорт
Сборная Японии выиграла в матче с Германией на ЧМ-2022
Общество
Суд продлил арест Яшину на полгода по делу о фейках о ВС России
Мир
AFP сообщило о намерении Макрона провести переговоры с Путиным
Общество
Москву начали украшать к Новому году
Мир
Радиационный фон на трех отключенных украинских АЭС не изменился
Мир
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Мир
ЕС может заморозить выплаты для Венгрии в размере €7,5 млрд
Авто
В Россию привезли кроссовер Duster под маркой Dacia
Мир
Госдума одобрила во II чтении поправки о запрете проводить митинги иноагентам
Мир
Скончался создатель бренда обуви Casadei

МВД Приднестровья сообщило о перебоях с подачей электричества по всей стране

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перебои с электроснабжением наблюдаются на территории всего Приднестровья. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-центре МВД республики.

Топливный спор: чем грозят перестановки в правительстве Молдавии
Новый министр экономики прощается с «Газпромом», пока народ запасает дрова

В ведомстве призвали граждан быть осторожнее, так как из-за перебоев многие светофоры не работают.

Как рассказала «Газете.ру» жительница города Бендеры Мария Филиппова, электричество пропало примерно в 15:40 мск.

«Был первый скачок в сети, потом второй, и отрубилось всё. Потом запустились генераторы. В местных пабликах стали писать, что во всей республике нет света и воды. Интернет-связи практически нет. Не работают светофоры. Стоят троллейбусы, из-за этого на дорогах большие пробки», — сообщила она.

Также, по данным телеканала ТСВ, в Приднестровье наблюдаются перебои с интернетом из-за проблем с электричеством, а в Бендерах нет воды.

Ранее в среду вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в стране начались массовые перебои с электроснабжением из-за сбоев в энергосистеме Украины.

14 октября министр энергетики Румынии Вирджил Попеску отметил, что Румыния продает Молдавии электричество в два раза дороже, чем внутренним потребителям. Румынское и молдавское госпредприятия Hidroelectrica и Energocom подписали договор на поставку Молдавии электроэнергии по ценам, которые в два раза превышают стоимость энергии на внутреннем рынке.

Ранее, 6 октября, парламент Молдавии продлил режим ЧП на два месяца, введенный из-за ситуации на Украине и кризиса. Уточнялось, что это решение было принято в связи с угрозами приостановки поставок российского газа в страну, а также для обеспечения безопасности границ и дальнейшего управления потоками беженцев с Украины.

27 октября, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера пойти навстречу Молдавии в вопросе поставок газа и цен на него. Путин рассказал, что во время переговоров России с правительством Молдавии по поводу контракта на поставку газа «Газпром» занял прагматичную, рыночную позицию. По его словам, Кишинев не согласился с позицией «Газпрома» и настаивал на ценовых преференциях, но компания «уперлась».

20 октября, сообщалось, что корпорация «Молдовагаз» рассчиталась с российским «Газпромом» за текущие поставки газа в страну.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022