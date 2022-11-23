МВД Приднестровья сообщило о перебоях с подачей электричества по всей стране

Перебои с электроснабжением наблюдаются на территории всего Приднестровья. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-центре МВД республики.

В ведомстве призвали граждан быть осторожнее, так как из-за перебоев многие светофоры не работают.

Как рассказала «Газете.ру» жительница города Бендеры Мария Филиппова, электричество пропало примерно в 15:40 мск.

«Был первый скачок в сети, потом второй, и отрубилось всё. Потом запустились генераторы. В местных пабликах стали писать, что во всей республике нет света и воды. Интернет-связи практически нет. Не работают светофоры. Стоят троллейбусы, из-за этого на дорогах большие пробки», — сообщила она.

Также, по данным телеканала ТСВ, в Приднестровье наблюдаются перебои с интернетом из-за проблем с электричеством, а в Бендерах нет воды.

Ранее в среду вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в стране начались массовые перебои с электроснабжением из-за сбоев в энергосистеме Украины.

14 октября министр энергетики Румынии Вирджил Попеску отметил, что Румыния продает Молдавии электричество в два раза дороже, чем внутренним потребителям. Румынское и молдавское госпредприятия Hidroelectrica и Energocom подписали договор на поставку Молдавии электроэнергии по ценам, которые в два раза превышают стоимость энергии на внутреннем рынке.

Ранее, 6 октября, парламент Молдавии продлил режим ЧП на два месяца, введенный из-за ситуации на Украине и кризиса. Уточнялось, что это решение было принято в связи с угрозами приостановки поставок российского газа в страну, а также для обеспечения безопасности границ и дальнейшего управления потоками беженцев с Украины.

27 октября, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера пойти навстречу Молдавии в вопросе поставок газа и цен на него. Путин рассказал, что во время переговоров России с правительством Молдавии по поводу контракта на поставку газа «Газпром» занял прагматичную, рыночную позицию. По его словам, Кишинев не согласился с позицией «Газпрома» и настаивал на ценовых преференциях, но компания «уперлась».

20 октября, сообщалось, что корпорация «Молдовагаз» рассчиталась с российским «Газпромом» за текущие поставки газа в страну.