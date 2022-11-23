МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении

Посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали 23 ноября в МИД республики из-за частичного отключения электроэнергии в стране.

«Министр иностранных дел Николай Попеску настоятельно потребовал вызвать в МИД посла России в Республике Молдова, чтобы выразить решительный протест нашей страны в связи с нанесением ударов [РФ] по объектам Украины, что привело к перебоям в электроснабжении [в Молдавии]», — сообщает пресс-служба МИД республики в Telegram-канале.

В среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в разных областях страны, где теперь вновь наблюдаются перебои с электроснабжением.

Наряду с этим вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что часть районов республики вместе с Кишиневом остались без электроэнергии из-за ситуации с энергетической системой Украины. Также сообщалось, что в Кишиневе зафиксированы перебои с мобильной связью и интернетом.

15 ноября многие населенные пункты Молдавии также остались без электроэнергии. Как пояснил тогда Спыну, причиной тому стало аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи Исакча — Вулканешты — Молдавская ГРЭС на фоне ракетных ударов по Украине.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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