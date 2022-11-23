Путин пообещал на саммите ОДКБ отдельно рассказать о ситуации на Украине

Путин пообещал на саммите ОДКБ отдельно рассказать о ситуации на Украине

2022-11-23 17:42:07

2022-11-23 17:42:07

2022-11-23 17:42:07

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