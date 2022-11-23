Депутат ЕП от Словакии выступил против признания России «спонсором терроризма»

На Западе наблюдается «политическая гонка — кто громче завопит против России». Об этом 23 ноября «Известиям» заявил депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма».

«Я думаю, надо не только кричать, но и слушать. А неумение слушать — проблема многих западных политиков. Никто больше ничего не слушает. Это очень опасная ситуация. Во всяком случае, если говорить о терроризме и государствах, то меня гораздо больше интересовало бы, кто взорвал газопровод «Северный поток», так как это явно был теракт или диверсия», — сказал Угрик.

Он отметил, что «все согласны с тем, что русские не взрывали свой газопровод», тогда вопрос в том, «кто это сделал». По словам депутата, если это была не РФ, то «это должно было быть сделано каким-то союзным государством или Украиной».

«Назовем их теперь террористическими государствами? Молчание об этом расследовании в западных СМИ оглушительно», — заключил Угрик.

Хорватский политик, участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU) Иван Вилибор Синчич заявил Известиям», что эта резолюция имеет политический смысл.

«Хотя, возможно, ЕП будет легче теперь выставлять на голосование какие-то инициативы против РФ. Например, ввести санкции против государств, которые помогают России в военной области или торговле», — сказал он.

Резолюция о признании России «государством — спонсором терроризма» принята 494 голосами «за», 58 парламентариев высказались против этого документа, 44 воздержались. Документ содержит перечень обвинений в адрес России, связанных не только со спецоперацией на Украине. Резолюция также содержит набор мер, которые, по мнению Европарламента, Евросоюз должен осуществить.

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил «Известиям», что Европарламент в своих решениях руководствуется не объективными фактами, а русофобией. По его словам, Европарламент — структура, которая может принимать «всё что угодно», он принимает «грозные и громкие решения», от которых в международной жизни «особо ничего не меняется».

В октябре депутаты парламента Эстонии признали Россию «государством — спонсором терроризма», а также призывали международное сообщество принять аналогичные декларации.

В августе «страной — спонсором терроризма» Россию признал сейм Латвии. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что в течение многих лет Россия якобы поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами.

В ответ на это МИД РФ назвал незаконным заявление сейма Латвии. В министерстве подчеркнули, что оно грубо противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного равенства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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