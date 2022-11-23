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Порядка 20 общественных пространств Казани украсят иллюминацией

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В Казани к Новому году начали украшать городские парки. Праздничная иллюминация появится на 19 общественных пространствах, а в 13 из них установят елки.

В городской дирекции парков и скверов ИА «Татар-информ» сообщили, что сейчас рабочие монтируют светящиеся звезды в парке имени Горького, устанавливают стробоскопы на деревьях и иллюминацию в парке «Черное озеро». На территории парка имени Урицкого украсили стены концертного зала «Московский». Работы должны завершить через месяц.

Inkazan.ru пишет, что глава комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов ранее утверждал, что из бюджета не выделялись деньги на украшение столицы Татарстана к новогодним праздникам. Соответствующий запрос агентство направило в пресс-службу мэрии с просьбой уточнить, на какие средства ведутся работы.

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