В Молдавии восстановили подачу электроэнергии

Подача электроэнергии в Кишиневе, ряде других регионов Молдавии и Приднестровья восстановлена. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает пресс-служба государственной компании Moldelectrica.

Отмечается, что подача электроэнергии была прекращена в 14:27 (15:27 мск), ее восстановили менее чем через полтора часа.

«В настоящее время без света остаются некоторые населенные пункты сельского типа. Специалисты компании работают над восстановлением подачи электроэнергии в полном объеме», — говорится на сайте компании.

В городах не ходили троллейбусы, закрылись магазины, с перебоями работали мобильная связь и интернет.

Ранее в этот день часть районов Молдавии вместе с Кишиневом остались без электроэнергии. Как заявил вице-премьер страны Андрей Спыну, массовые отключения электроэнергии наблюдаются из-за ситуации с энергетической системой Украины. Тогда же сообщалось о перебоях со светом в Приднестровье.

В этот же день взрывы прогремели в Киеве, а также в Николаевской, Полтавской, Винницкой, Львовской и других областях Украины. По всей стране наблюдаются перебои с электроснабжением и подачей воды. Так, Одесская область полностью оказалась обесточена, жители Львова тоже остались без электричества.

15 ноября энергоснабжение Молдавии также было приостановлено из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС на фоне ракетных ударов по Украине.

Тогда Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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