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В Россию привезли кроссовер Duster под маркой Dacia
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В Россию привезли кроссовер Duster под маркой Dacia

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Фото: Dacia
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Российские дилеры выставили на продажу новые кроссоверы Duster 2022 года выпуска под маркой Dacia. Автомобили сильно отличаются от тех моделей, что собирались для продажи на российском рынке под брендом Renault. Об этом 23 ноября сообщил портал Motor.

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Dacia Duster предлагается с новым для российского рынка экстерьером по цене 2 млн рублей. Кроссоверы оборудованы полуторалитровым двигателем мощностью 115 л.с., шестиступенчатой механической трансмиссией и системой полного привода.

В максимальную комплектацию входят светодиодные ходовые огни, восемь подушек безопасности, климат- и круиз-контроль, а также камеры кругового обзора, датчики контроля слепых зон и бесключевой доступ. Такую версию машины продавцы оценили в 2,3 млн рублей.

Внешне новые Dacia Duster, которые продают на европейском рынке, отличаются от тех машин, что до весны нынешнего года производились в России. Duster румынской сборки оснащен иной передней оптикой и другой радиаторной решеткой. Кроме того, в РФ никогда не предлагали кроссовер с полуторалитровым мотором. Вместо него был турбодвигатель объемом 1,3 л, который выдавал 150 л.с.

Предложения о продаже кроссоверов на российском рынке совпали с началом работы предприятия «Москвич», на котором ранее производились машины Duster под брендом Renault.

6 июня бывший завод Renault в Москве переименовали в «Москвич». Тогда же состоялась официальная смена руководителя — Ян Птачек из концерна Renault передал управление производством Дмитрию Пронину, пришедшему на должность начальника завода с поста замглавы московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Ранее Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о переходе завода Renault в собственность государства. 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» перешли в собственность ФГУП «НАМИ» (Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института).

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