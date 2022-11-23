Названы даты проведения фестиваля ледяных скульптур в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска определилась с датами проведения традиционного международного зимнего фестиваля «Гиперборея». Он состоится с 7 по 11 февраля.

В рамках «Гипербореи» пройдет конкурс скульптур изо льда и снега. Прием заявок от желающих участвовать уже начался. Он продлится до 16 января.

Онежскую набережную столицы Карелии на этот раз украсят герои народных сказок, былин и песен. Как пишет ИА «Карелinform», при выборе темы фестиваля организаторы вдохновлялись не только русским фольклором, но и творчеством Александра Пушкина.

В 2021 году фестиваль «Гиперборея» прошел без салюта и фейерверков. Традиционное карнавальное шествие также было отменено. Концертную площадку решили не устанавливать.