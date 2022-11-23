Скончался создатель бренда обуви Casadei

Создатель итальянского бренда женской обуви Casadei Квинто Касадей скончался 22 ноября на 89-м году жизни в городе Сан-Мауро-Пасколи в Италии. Об этом 23 ноября пишет местное издание Today со ссылкой на детей Касадея.

Отмечается, что смерть наступила утром в больнице. Похороны основателя бренда запланированы на 24 ноября.

Новым руководителем компании станет его сын Чезаре, занимавший пост креативного директора компании с 1994 года.

Известно, что изначально, в 1958 году, семья Касадея занималась продажей сандалей туристам, которые гуляли по побережью Романьи, а позднее расширила производство и вышла на национальный и международный уровни. Компания занималась экспортом продукции в Германию, США, Японию и на Ближний Восток.

Бренд Casadei получил культовый статус в индустрии мировой моды, его продукцию носили такие мировые знаменитости, как Энн Хэтэуэй, Кара Делевинь, Гвен Стефани, Уитни Каммингс и Керри Вашингтон.

Ранее, 21 ноября, в возрасте 75 лет ушел из жизни британский музыкант и актер Уилко Джонсон, снявшийся в сериале «Игра престолов» в роли придворного палача Илина Пейна. В 2013 году у Джонсона обнаружили рак поджелудочной железы.