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Пассажиры городского транспорта Москвы смогут замораживать годовые проездные

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/Юлия Иванко
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С лета 2023 года пассажиры городского общественного транспорта Москвы смогут на 14 дней замораживать годовые проездные документы. Об этом в среду, 23 ноября, сообщается на сайте столичной мэрии.

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Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, власти столицы работают над развитием билетной системы, чтобы повысить комфорт и выгоду для пассажиров.

По его словам, пассажирам будет удобно иметь возможность заморозить годовой абонемент, если, например, человек уезжает в отпуск или находится на больничном. Неиспользованные дни поездок прибавятся к общему сроку действия билета, пишет «Москва 24».

Функция заморозки абонемента появится после обновления мобильных приложений «Метро Москвы» и «Московский транспорт», пишет сайт kp.ru. В департаменте пояснили, что работа над обновлением уже ведется. Скачать приложения можно в Google Play или App Store.

22 ноября сообщалось, что участок между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена будет закрыт с 3 по 7 декабря включительно. Это связано с прокладкой второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии, пишет НСН. Этот участок уже был закрыт из-за прокладки тоннеля Троицкой линии метро в начале ноября. Вдоль закрытого участка начнут ездить бесплатные автобусы КМ, проезд на трамваях № 14 и 26 тоже будет бесплатным. Для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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