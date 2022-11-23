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Мэр Киева Кличко сообщил, что в ряде районов города прогремела еще одна серия взрывов

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Несколько взрывов раздались в разных районах столицы Украины. Как сообщил 23 ноября мэр Киева Виталий Кличко, один из них произошел на объекте городской критической инфраструктуры.

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«Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы», — отметил градоначальник в своем Telegram-канале.

Через некоторое время Кличко добавил, что помимо этого произошла еще серия взрывов.

«Еще несколько взрывов в разных районах столицы», — указал он в сообщении.

Тогда же мэр сообщил, что в Киеве приостановлено водоснабжение после того, как Россия нанесла новые удары по энергетическим объектам страны. Известно, что в ряде районов города пропала электроэнергия, наблюдаются перебои с мобильной связью.

Также в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели во многих регионах, в том числе в Винницкой области, в Запорожье, во Львовской области, Одессе и Очакове Николаевской области. В ряде областей начались перебои с электроснабжением.

До этого, 18 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя. Он отметил, что «только на протяжении 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет».

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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