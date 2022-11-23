Девушка упала на обледенелом тротуаре в Рязани и получила травму

В Рязани в микрорайоне Дашково-Песочня девушка поскользнулась на обледенелом тротуаре у подъезда жилого дома. Она получила сложный перелом. Девушке пришлось провести несколько операций. Об этом сообщается в городском паблике.

Автор поста утверждает, что на Высоковольтной улице также произошел несчастный случай с падением человека на неочищенном тротуаре. Упала 85-летняя пенсионерка. Ее пришлось госпитализировать, сообщает 62INFO.ru.

РИА «7 новостей», в свою очередь, пишет, что в Рязани на Московском шоссе с надземного пешеходного перехода на лобовое стекло автомобиля рухнула ледяная глыба. Случившееся зарегистрировали в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Перми скончалась 15-летняя школьница, на которую упала ледяная глыба с крыши дома. Девочка вместе со второй бабушкой, сестрой и младшим братом пошли в магазин. Когда бабушка увидела, что с крыши летит лед, она успела оттолкнуть двоих внуков.