В «Энергоатоме» объяснили отключение энергоблоков Южно-Украинской АЭС

В «Энергоатоме» подтвердили 23 ноября отключение энергоблоков Южно-Украинской АЭС и объяснили, с чем это связано.

«Это связано с разрушением сетей. Со станцией всё хорошо. Некуда выдавать электроэнергию», — приводит «Strana.Ua» слова представителя «Энергоатома» Леонида Олейника.

Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позже взрывы прогремели в Киеве, Винницкой, Львовской и других областях. На фоне этого наблюдаются в ряде городов перебои или тотальные отключения электроэнергии, отсутствует водоснабжение, не ходит общественный транспорт.

Кроме того, Хмельницкая атомная электростанция отключена от энергосистемы, а Ровенскую АЭС перевели в аварийный режим работы.

В «Укрэнерго» заявили, что аварийные отключения света будут продолжаться по всей Украине в течение суток.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.