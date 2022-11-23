В Москве на детской площадке нашли похожий на гранату предмет
В одном из северных районов Москвы в среду на детской площадке обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом 23 ноября сообщают «Известия».
Предмет нашли в снегу на улице Ляпидевского. Территорию вокруг площадки оцепили, на место выехали саперы. Подробности происшествия выясняются.
В конце сентября дети обнаружили гранату в районе пляжа в Заречном парке в Тюмени. Взрывотехники идентифицировали находку как боеприпас времен Первой мировой войны.
По словам отца одного из мальчиков, нашедших гранату, боеприпас был завернут в пакет, перемотанный леской. Дети сразу позвонили в полицию и дождались прибытия сотрудников правоохранительных органов.