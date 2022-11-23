Рэпер Канье Уэст попросил Дональда Трампа быть его вице-президентом на выборах

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст попросил бывшего президента США Дональда Трампа быть его вице-президентом на президентских выборах в 2024 году. Об этом этом артист написал 23 ноября в своем Twitter- аккаунте.

«Первый раз в Мар-а-Лаго. Дождь и пробки. Не могу поверить, что я заставил президента Трампа ждать», — написал артист и спросил у своих читателей, какой ответ, на их взгляд, дал ему Трамп на просьбу стать вице-президентом в 2024 году.

Отмечается, что больше 50% проголосовавших выбрали ответ «да».

Ранее 21 ноября Уэст заявил о том, что намерен снова выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.

Ранее, 15 ноября, Трамп официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Заявку на президентские выборы в 2024 представители Трампа опубликовали накануне его выступления. Трамп выдвигается от Республиканской партии.

На прошлых выборах президента США в 2020 году Канье Уэст подавал документы для регистрации кандидатом в штатах Кентукки и Миссисипи. При этом артист заявлял, что не сможет победить на ноябрьских выборах. В день выборов Уэст сообщил, что проголосовал за человека, которому больше всего доверяет, то есть за себя.

Позднее рэпер признал свое поражение на выборах главы Белого дома и допустил участие в гонке в следующий раз, в 2024 году.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года. Нынешним президентом является Джо Байден, который 9 ноября также объявил о том, что планирует избираться на второй президентский срок.