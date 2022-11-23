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«Москвич» рассказал о производственных планах до 2025 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Автозавод «Москвич» в среду, 23 ноября, запустил серийное производство кроссоверов «Москвич-3», к 2025 году предприятие планирует выпустить 120 тыс. автомобилей, сообщает корреспондент «Известий» со ссылкой на презентацию компании.

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На первом этапе, который продлится с ноября по декабрь 2022 года, планируется оснастить производство необходимым оборудованием и выпустить 600 машин, в том числе 200 электромобилей. С января по март 2023 года объемы производства машин вырастут до 50 тыс. автомобилей, из которых 10 тыс. будут оснащены электромотором.

Приоритетом завода «Москвич» станет производство электрических автомобилей на своей собственной платформе с постепенным повышением уровня локализации автокомпонентов. Это третий этап, который заработает в 2025 году. К этому моменту предприятие выпустит 120 тыс. автомобилей.

Автомобиль «Москвич-3» будет оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с.). Двигатель будет работать в паре с автоматической трансмиссией CVT либо шестиступенчатой «механикой». Также клиентам предложат электрическую версию кроссовера под названием «Москвич 3e». Такой автомобиль получит электромотор мощностью 68 л.с. Запас хода у машины составит 410 км.

В этот же день стало известно, что автозавод «Москвич» возобновил работу, запустив серийное производство кроссовера «Москвич-3».

В октябре завод «Москвич» сообщил, что приступил к формированию собственной дилерской сети, которая будет насчитывать 23 центра от Санкт-Петербурга до Красноярска.

Кроме того, гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин сообщил, что в планах предприятия собрать в 2022 году около 600 автомобилей, часть из которых будет иметь электрическую начинку.

В мае текущего года компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим московским заводом. Предприятию вернули историческое название «Москвич».

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