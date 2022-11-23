В Харькове из-за отключения света прекратил работу электротранспорт. Об этом в среду, 23 ноября, заявил мэр города Игорь Терехов.

«В связи с отключением света в Харькове остановлен весь электротранспорт», — приводит его слова Telegram-канал издания «Страна.ua».

Он подчеркнул, что на маршруты наземного электрического транспорта выведены дополнительные автобусы. Сейчас проходит эвакуация людей.

Ранее в этот день взрывы прогремели в Киеве, а также в Николаевской, Полтавской, Винницкой, Львовской и других областях Украины. По всей стране наблюдаются перебои с электроснабжением и подачей воды. Так, Одесская область полностью оказалась обесточена, жители Львова тоже остались без электричества.

Компания «Укрэнерго» отметила, что по всей стране начались аварийные отключения электричества для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий, а также для поддержания работы энергосистемы.

22 ноября глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что на Украине почти не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Кудрицкий пояснил, что они пострадали от ракетных ударов.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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