Швейцария ввела восьмой пакет санкций Евросоюза против России

Федеральный совет Швейцарии полностью принял восьмой пакет санкций Евросоюза в отношении России. Об этом правительство страны сообщило 23 ноября.

«С 23 ноября федеральный совет примет остальные меры, изложенные в восьмом пакете санкций. К ним относятся правовая основа для введения предельных цен на российскую нефть и нефтепродукты, а также ограничения на другие изделия из черной металлургии, аэрокосмические товары и товары, имеющие экономическое значение для России», — сказано в заявлении.

При этом Швейцария внесла поправку в постановление, разрешающую закупку определенных российских удобрений при условии, что товары предназначены для третьей страны.

Ранее Евросоюз опубликовал восьмой пакет санкций в отношении России, которые вступили в силу с 7 октября. Они предполагают запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

12 октября Швейцария частично адаптировала санкции Евросоюза, введя ограничения в отношении 30 физических и семи юридических лиц.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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