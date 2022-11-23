Швейцария одобрила введение потолка цен на российскую нефть

Швейцария в среду, 23 ноября, приняла восьмой пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России, который, в частности, предусматривает введение ценового потолка на российскую нефть. Об этом говорится в заявлении на сайте минэкономики страны.

Согласно опубликованной информации, соответствующее решение было принято федеральным советом страны 23 ноября. Восьмой по счету пакет санкций, среди прочего, включает в себя правовую основу для введения потолка цен на сырую нефть и российские нефтепродукты.

Также в нем содержатся ограничения на выборку продукции черной металлургии, товаров, предназначенных для авиационной и космической промышленности, а также «товаров, важных для России с экономической точки зрения».

Ранее в этот же день сообщалось, что ЕС и G7 обсуждают установление потолка цен на российскую нефть на уровне $65–70 за баррель. По данным Bloomberg, утвердить план ограничений рассчитывают уже в среду, 23 ноября.

Как заявили ряд европейских дипломатов, такой уровень цен слишком высок. Для принятия потолка цен на нефть нужно согласие всех стран — членов ЕС.

Одновременно с нефтью в ЕС рассматривают вопрос и введения потолка цен на российский газ. Но, как ранее в этот день написала Financial Times, потолок цен газ, предложенный ЕК, не устраивает страны Европы и, скорее всего, не будет принят. Отмечается, что предлагаемый ЕК потолок цены на российский газ не вызвал поддержки среди европейских дипломатов. Один из них в беседе с изданием указал на то, что предел цен, превышающий €250 за 1 МВт·ч, — это «просто еще один способ убить ограничение».

Тогда же обозреватель немецкой газеты Die Welt Тобиас Кайзер выразил мнение, что планы установить потолок цен на российский газ в ЕС — политический шаг, необходимый, чтобы ослабить растущие разногласия в блоке. Он считает, что власти ЕС вынуждены отвечать на требования как государств, которые хотят установить потолок цен, так и стран, выступающих против этого.

Европейская биржа ICE выступила против любых попыток установления потолка цен на российские энергоносители, подчеркнув, что данное решение приведет к дестабилизации рынка.

22 ноября ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч. Как сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, данное решение «не является панацеей», однако создает мощный инструмент регулирования.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия, напомнив, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».