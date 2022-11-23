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Политолог объяснил расчет Германии на быстрое поражение Украины

Политолог Топорнин объяснил расчет ФРГ о быстрой сдаче Украины неверными оценками ситуации
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Matthew Hatcher
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Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин высказал мнение, что Германия допускала быстрое поражение Украины в конфликте с Россией еще до начала специальной военной операции из-за неверных оценок ситуации.

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О мнении немецких властей в интервью телеканалу CNN рассказал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. «Германия в какой-то момент считала, что лучше побыстрее со всем закончить, а Украине — сдаться», — рассказал британский политик.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 23 ноября, Топорнин отметил, что подход Германии сложился из-за множества оценок вероятного развития ситуации в зоне боевых действий.

«Наверное, такие оценки существовали в немецком военном ведомстве, когда они анализировали состояние и боеспособность российской и украинской армий», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что тогда Украине не оказывалась прямая военная помощь.

Топорнин добавил, что Джонсон в интервью объяснил позицию неких немецких политиков «вескими экономическими причинами». Политолог отметил, что их мнение изменилось после начала СВО.

«Было принято коллективное решение западных стран оказывать поддержку Украине всеми возможными способами — и деньгами, и вооружением, и поставками инфраструктурных вещей. Изменилась ситуация: когда мирная обстановка в Европе, можно рассуждать. <…> Германия вошла в пул государств, которые поддерживают Украину. Теперь совсем другие оценки и другие мнения», — заключил политолог.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 ноября дал интервью телеканалу CNN. Политик заявил, что Берлин еще до спецоперации России на Украине рассчитывал на скорое поражение Киева в случае начала боевых действий, отмечает телеканал «Звезда».

Джонсон уточнил, что правительство Германии рассчитывало, что таким образом удастся нанести как можно меньший урон мировой экономике.

Также бывший премьер-министр рассказал, что Париж отрицал возможность начала боевых действий на украинской территории вплоть до объявления спецоперации, отмечает телеканал «360».

Кроме того, Джонсон резко раскритиковал действия Италии, которая не стала поддерживать позицию Евросоюза по отказу от российских нефти и газа, пишет НСН.

11 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доводы критиков не убедили его отказаться от телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, все хотят, чтобы этот конфликт завершился миром.

Глава правительства ФРГ также напомнил о своем визите в Россию до начала спецоперации и назвал эту поездку очень важной в контексте происходящих событий.

Между тем Германия наряду с другими западными государствами продолжает оказывать поддержку Украине в специальной военной операции России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля из-за обострения ситуации в ЛДНР на фоне обстрелов украинских войск.

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