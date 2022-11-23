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«Укрэнерго» предупредила об отключениях света по всей Украине в течение суток

«Укрэнерго»: аварийные отключения света будут продолжаться по всей Украине в течение суток
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Liashonok
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Аварийные отключения света будут продолжаться по всей Украине в течение суток. Об этом в среду, 23 ноября, сообщат компания «Укрэнерго».

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«Во всех регионах Украины аварийные отключения [света] в течение суток», — говорится в Telegram-канале компании.

Там подчеркнули, что отключения электричества уже начались. Рекомендовано пользоваться услугами пунктов поддержки населения.

Также в компании отметили, что такой шаг необходим для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий, а также для поддержания работы энергосистемы.

Ранее в среду СМИ Украины сообщили о взрывах в Киеве. В результате в ряде районов украинской столицы пропали электроэнергия и водоснабжение. Кроме того, взрывы раздались в Николаевской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что жители города остались без электричества. По его словам, во Львове также могут возникнуть перебои с водоснабжением.

22 ноября глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все украинские операторы критической инфраструктуры и органы власти проинформированы, что делать в случае масштабного отключения электроэнергии. Он отметил, что вероятность блэкаута зависит от характера и масштаба нанесенных энергосистеме повреждений во время ракетной атаки.

Тогда же глава «Укрэнерго» сообщил, что на Украине почти не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Кудрицкий пояснил, что они пострадали от ракетных ударов.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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