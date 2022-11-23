Кличко сообщил о взрыве на одном из объектов инфраструктуры Киева

В Киеве зафиксировано попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Об этом 23 ноября сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях», — написал он.

Как продолжил политик, в разных районах Киева прозвучали еще несколько взрывов, произошли отключения электричества.

«Энергетики сообщают об экстренных отключениях», — продолжил Кличко.

Также из-за обстрелов в Киеве приостановлена подача воды. Сотрудники экстренных служб работают над устранением неполадок.

Глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил о попаданиях ракет по критическим инфраструктурным объектам и жилому сектору в регионе.

Без электричества осталась в том числе Одесская область и Львов.

В энергетической компании «Укрэнерго» также сообщили, что аварийные отключения будут продолжаться по всей стране в течение суток.

В среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Винницкой области, Львовской, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В регионах работают системы противовоздушной обороны.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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