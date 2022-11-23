Реклама
Прямой эфир
Мир
Хмельницкая АЭС на Украине отключена от энергосистемы
Мир
Киев полностью остался без водоснабжения и частично без света
Экономика
Российские власти должны будут одобрить продажу заводов IKEA
Мир
Французский политик назвал Крым российским и призвал не принимать Украину в ЕС
Мир
В Кишиневе сообщили о перебоях с мобильной связью и интернетом
Экономика
Мишустин допустил спад ВВП России по итогам года ниже 3%
Экономика
Мишустин указал на устойчивость российской экономики
Мир
Власти Эстонии сообщили о заморозке российских активов на десятки миллионов евро
Мир
Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов
Интернет
Суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ»
Мир
Мэр Львова сообщил об отключении света в городе
Мир
Постпред РФ в Вене призвал принять срочные меры из-за обстрелов ЗАЭС Киевом

В Кишиневе сообщили о перебоях с мобильной связью и интернетом

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кишиневе зафиксированы перебои с мобильной связью и интернетом. Как сообщил 23 ноября один из крупнейших в республике операторов энергетического рынка Premier Energy, в энергосистеме Молдавии произошло аварийное отключение.

Топливный спор: чем грозят перестановки в правительстве Молдавии
Новый министр экономики прощается с «Газпромом», пока народ запасает дрова

По данным местных СМИ, в Кишиневе также остановились троллейбусы.

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР), в свою очередь, полностью осталась без света. Электроэнергия отсутствует в ряде населенных пунктов от Рыбницы до Днестровска, а также в Парканах, расположенных рядом с Тирасполем, сообщается в Telegram-канале канала ТCВ.

«В городе [Тирасполе] погас свет, обесточены жилые дома, магазины, предприятия. Службы работают над восстановлением», — добавил ТАСС депутат парламента республики Андрей Сафонов.

Также в Приднестровье наблюдаются перебои с интернетом из-за проблем с электричеством, а в Бендерах нет воды. МВД региона предупредило, что по всей непризнанной республике не работают светофоры.

Ранее в среду вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в стране начались массовые перебои с электроснабжением из-за сбоев в энергосистеме Украины.

14 октября министр энергетики Румынии Вирджил Попеску отметил, что Румыния продает Молдавии электричество в два раза дороже, чем внутренним потребителям. Румынское и молдавское госпредприятия Hidroelectrica и Energocom подписали договор на поставку Молдавии электроэнергии по ценам, которые в два раза превышают стоимость энергии на внутреннем рынке.

Ранее, 6 октября, парламент Молдавии продлил режим ЧП на два месяца, введенный из-за ситуации на Украине и кризиса. Уточнялось, что это решение было принято в связи с угрозами приостановки поставок российского газа в страну, а также для обеспечения безопасности границ и дальнейшего управления потоками беженцев с Украины.

27 октября, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера пойти навстречу Молдавии в вопросе поставок газа и цен на него. Путин рассказал, что во время переговоров России с правительством Молдавии по поводу контракта на поставку газа, «Газпром» занял прагматичную, рыночную позицию. По его словам, Кишинев не согласился с позицией «Газпрома» и настаивал на ценовых преференциях, но компания «уперлась».

20 октября, сообщалось, что корпорация «Молдовагаз» рассчиталась с российским «Газпромом» за текущие поставки газа в страну.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022