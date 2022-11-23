В Кишиневе сообщили о перебоях с мобильной связью и интернетом

В Кишиневе зафиксированы перебои с мобильной связью и интернетом. Как сообщил 23 ноября один из крупнейших в республике операторов энергетического рынка Premier Energy, в энергосистеме Молдавии произошло аварийное отключение.

По данным местных СМИ, в Кишиневе также остановились троллейбусы.

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР), в свою очередь, полностью осталась без света. Электроэнергия отсутствует в ряде населенных пунктов от Рыбницы до Днестровска, а также в Парканах, расположенных рядом с Тирасполем, сообщается в Telegram-канале канала ТCВ.

«В городе [Тирасполе] погас свет, обесточены жилые дома, магазины, предприятия. Службы работают над восстановлением», — добавил ТАСС депутат парламента республики Андрей Сафонов.

Также в Приднестровье наблюдаются перебои с интернетом из-за проблем с электричеством, а в Бендерах нет воды. МВД региона предупредило, что по всей непризнанной республике не работают светофоры.

Ранее в среду вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в стране начались массовые перебои с электроснабжением из-за сбоев в энергосистеме Украины.

14 октября министр энергетики Румынии Вирджил Попеску отметил, что Румыния продает Молдавии электричество в два раза дороже, чем внутренним потребителям. Румынское и молдавское госпредприятия Hidroelectrica и Energocom подписали договор на поставку Молдавии электроэнергии по ценам, которые в два раза превышают стоимость энергии на внутреннем рынке.

Ранее, 6 октября, парламент Молдавии продлил режим ЧП на два месяца, введенный из-за ситуации на Украине и кризиса. Уточнялось, что это решение было принято в связи с угрозами приостановки поставок российского газа в страну, а также для обеспечения безопасности границ и дальнейшего управления потоками беженцев с Украины.

27 октября, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера пойти навстречу Молдавии в вопросе поставок газа и цен на него. Путин рассказал, что во время переговоров России с правительством Молдавии по поводу контракта на поставку газа, «Газпром» занял прагматичную, рыночную позицию. По его словам, Кишинев не согласился с позицией «Газпрома» и настаивал на ценовых преференциях, но компания «уперлась».

20 октября, сообщалось, что корпорация «Молдовагаз» рассчиталась с российским «Газпромом» за текущие поставки газа в страну.