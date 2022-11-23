Реклама
Прямой эфир
Мир
Хмельницкая АЭС на Украине отключена от энергосистемы
Мир
Киев полностью остался без водоснабжения и частично без света
Экономика
Российские власти должны будут одобрить продажу заводов IKEA
Мир
Французский политик назвал Крым российским и призвал не принимать Украину в ЕС
Мир
В Кишиневе сообщили о перебоях с мобильной связью и интернетом
Экономика
Мишустин допустил спад ВВП России по итогам года ниже 3%
Экономика
Мишустин указал на устойчивость российской экономики
Мир
Власти Эстонии сообщили о заморозке российских активов на десятки миллионов евро
Мир
Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов
Интернет
Суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ»
Мир
Мэр Львова сообщил об отключении света в городе
Мир
Постпред РФ в Вене призвал принять срочные меры из-за обстрелов ЗАЭС Киевом

В СФ ответили на признание Европарламентом РФ «страной — спонсором терроризма»

Сенатор Цеков о признании РФ «страной — спонсором терроризма»: Европарламент руководствуется не фактами, а русофобией
0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европарламент в своих решениях руководствуется не объективными фактами, а русофобией. Об этом 23 ноября «Известиям» заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Сейм себе режиссер: зачем Литва признала РФ «террористическим государством»
И как Москва может отреагировать на эти заявления

Таким образом он прокомментировал новость о том, что Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма».

По словам Цекова, Европарламент — структура, которая может принимать «всё, что угодно». Он принимает «грозные и громкие решения», от которых в международной жизни «особо ничего не меняется».

«Если глубоко вникнуть в то, что происходит в мире, то как раз те государства в Европарламенте, которые принимают такие решения, на самом деле сами являются спонсорами-терроризма. А мы таких решений не принимаем. Европарламент руководствуется не какими-то объективными фактами, а руководствуется крайней степенью русофобии, я ее называю — русоненавистичеством», — сказал он.

Сенатор добавил, что России следует ориентироваться на решения отдельных государств.

«Будем ориентироваться на решения отдельных государств, которые тоже обсуждают подобные вопросы, и многие из них, даже те государства, которые входят в Европарламент, по отдельности таких решений не принимают», — сказал Цеков.

Резолюция о признании России «государством — спонсором терроризма» принята 494 голосами «за», 58 парламентариев высказались против этого документа, 44 — воздержались. Документ содержит перечень обвинений в адрес России, связанных не только со спецоперацией на Украине. Резолюция также содержит набор мер, которые, по мнению Европарламента, Евросоюз должен осуществить.

В октябре депутаты парламента Эстонии признали Россию «государством — спонсором терроризма», а также призывали международное сообщество принять аналогичные декларации.

В августе «страной — спонсором терроризма» Россию признал сейм Латвии. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что в течение многих лет Россия якобы поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами.

В ответ на это МИД РФ назвал незаконным заявление сейма Латвии. В министерстве подчеркнули, что оно грубо противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного равенства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022