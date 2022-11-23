В СФ ответили на признание Европарламентом РФ «страной — спонсором терроризма»

Европарламент в своих решениях руководствуется не объективными фактами, а русофобией. Об этом 23 ноября «Известиям» заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма».

По словам Цекова, Европарламент — структура, которая может принимать «всё, что угодно». Он принимает «грозные и громкие решения», от которых в международной жизни «особо ничего не меняется».

«Если глубоко вникнуть в то, что происходит в мире, то как раз те государства в Европарламенте, которые принимают такие решения, на самом деле сами являются спонсорами-терроризма. А мы таких решений не принимаем. Европарламент руководствуется не какими-то объективными фактами, а руководствуется крайней степенью русофобии, я ее называю — русоненавистичеством», — сказал он.

Сенатор добавил, что России следует ориентироваться на решения отдельных государств.

«Будем ориентироваться на решения отдельных государств, которые тоже обсуждают подобные вопросы, и многие из них, даже те государства, которые входят в Европарламент, по отдельности таких решений не принимают», — сказал Цеков.

Резолюция о признании России «государством — спонсором терроризма» принята 494 голосами «за», 58 парламентариев высказались против этого документа, 44 — воздержались. Документ содержит перечень обвинений в адрес России, связанных не только со спецоперацией на Украине. Резолюция также содержит набор мер, которые, по мнению Европарламента, Евросоюз должен осуществить.

В октябре депутаты парламента Эстонии признали Россию «государством — спонсором терроризма», а также призывали международное сообщество принять аналогичные декларации.

В августе «страной — спонсором терроризма» Россию признал сейм Латвии. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что в течение многих лет Россия якобы поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами.

В ответ на это МИД РФ назвал незаконным заявление сейма Латвии. В министерстве подчеркнули, что оно грубо противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного равенства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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