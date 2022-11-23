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Мишустин допустил спад ВВП России по итогам года ниже 3%

Мишустин допустил, что спад ВВП РФ по итогам года может составить менее 3%
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам 2022 года может составить менее 3%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Данные по ВВП сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в первом полугодии. Многие организации улучшили оценки по динамике российской экономики, в том числе международные. По нашим предварительным прогнозам, мы вполне можем выйти по итогам 2022 года на показатель, может быть, и менее 3%», — сказал он на совещании правительства по экономическим вопросам.

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Мишустин отметил, что дальше могут осуществляться различные варианты прогнозов и сценариев в экономике.

«Нам надо быть крайне внимательными к происходящим процессам, учитывая возможное дальнейшее усиление мирового кризиса, динамику по другим факторам, в том числе санкционному давлению, и адекватно на это реагировать. Прорабатывать решения и готовить ответы, анализируя все возможные сценарии, прежде всего в части дальнейшей перестройки платежного баланса, девалютизации экономики и расширения международных расчетов в рублях», — добавил глава правительства.

8 ноября президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России в начале 2023 года может опуститься до 5%. Глава государства со ссылкой на экспертов и правительство сообщил, что тенденция к снижению инфляции является устойчивой.

До этого, 1 ноября, Мишустин подчеркнул, что, несмотря на более чем 12 тыс. антироссийских санкций, Россия смогла избежать негативных сценариев в экономике.

28 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.

11 октября Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год, отметив успех принятых властями мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля.

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