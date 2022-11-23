Реклама
Прямой эфир
Мир
Хмельницкая АЭС на Украине отключена от энергосистемы
Мир
Киев полностью остался без водоснабжения и частично без света
Экономика
Российские власти должны будут одобрить продажу заводов IKEA
Мир
Французский политик назвал Крым российским и призвал не принимать Украину в ЕС
Мир
В Кишиневе сообщили о перебоях с мобильной связью и интернетом
Экономика
Мишустин допустил спад ВВП России по итогам года ниже 3%
Экономика
Мишустин указал на устойчивость российской экономики
Мир
Власти Эстонии сообщили о заморозке российских активов на десятки миллионов евро
Мир
Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов
Интернет
Суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ»
Мир
Мэр Львова сообщил об отключении света в городе
Мир
Постпред РФ в Вене призвал принять срочные меры из-за обстрелов ЗАЭС Киевом

В Москве стартовало серийное производство автомобилей «Москвич»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице стартовало серийное производство легковых автомобилей марки «Москвич». Первым с конвейера сошел «Москвич 3», который представляет собой обновленную версию китайского кроссовера JAC JS4, сообщила в среду, 23 ноября, пресс-служба МАЗ «Москвич» в Telegram.

Легенды «Москвича»: лучшие модели московского автозавода
От стильных фаэтонов до электрокаров будущего

Участие в запуске производства принимали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минпромторга Денис Мантуров и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«Не прошло и шести месяцев — мы запускаем завод, который в свое время Renault оставило и ушло с российской площадки», — сказал Собянин во время церемонии.

Мэр назвал запуск новой модели «Москвича» под старым брендом историческим событием.

Согласно предоставленной информации, начать планируется с крупноузловой сборки. Затем с 2023 года будет параллельно начата мелкоузловая сборка. В дальнейшем автомобиль будет выпускаться на собственной платформе. Также на заводе «Москвич» будут выпускать электромобили.

Ранее в этом месяце Росстандарт выдал одобрение на два типа автомобилей, которые будут собирать на автозаводе «Москвич»: «Москвич 3» и «Москвич 3е».

31 октября гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин сообщил, что в планах предприятия собрать в 2022 году около 600 автомобилей.

Продажи «Москвича 3» стартуют в марте 2023 года. Автомобиль будет представлен в дилерской сети производителя.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022