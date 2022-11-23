В Москве стартовало серийное производство автомобилей «Москвич»

В столице стартовало серийное производство легковых автомобилей марки «Москвич». Первым с конвейера сошел «Москвич 3», который представляет собой обновленную версию китайского кроссовера JAC JS4, сообщила в среду, 23 ноября, пресс-служба МАЗ «Москвич» в Telegram.

Участие в запуске производства принимали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минпромторга Денис Мантуров и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«Не прошло и шести месяцев — мы запускаем завод, который в свое время Renault оставило и ушло с российской площадки», — сказал Собянин во время церемонии.

Мэр назвал запуск новой модели «Москвича» под старым брендом историческим событием.

Согласно предоставленной информации, начать планируется с крупноузловой сборки. Затем с 2023 года будет параллельно начата мелкоузловая сборка. В дальнейшем автомобиль будет выпускаться на собственной платформе. Также на заводе «Москвич» будут выпускать электромобили.

Ранее в этом месяце Росстандарт выдал одобрение на два типа автомобилей, которые будут собирать на автозаводе «Москвич»: «Москвич 3» и «Москвич 3е».

31 октября гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин сообщил, что в планах предприятия собрать в 2022 году около 600 автомобилей.

Продажи «Москвича 3» стартуют в марте 2023 года. Автомобиль будет представлен в дилерской сети производителя.