Суд вынес приговор хозяину загрызших 10-летнюю девочку ротвейлеров

Хозяин ротвейлеров, которые насмерть загрызли 10-летнюю девочку в Крыму, получил два года ограничения свободы. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В мае в поселке Советском в Крыму мужчина выпустил собак из вольера во двор дома, где находилась 10-летняя внучка его жены. Два ротвейлера напали на девочку. Пострадавшую с рваными ранами доставили в больницу, где она скончалась во время операции.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с «Известиям» отмечал, что, если хозяин знал об особенностях поведения животных, ему необходимо было предупредить об этом родных и не допустить выхода ребенка на территорию, где гуляли собаки.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявлял, что владельца собаки в случае немотивированной агрессии животного можно привлечь к ответственности и взыскать материальный и моральный ущерб.