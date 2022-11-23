Европарламент принял резолюцию о признании России страной — спонсором терроризма

Европарламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма» из-за проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Она была принята в ходе голосования членов ЕП. Объявление результатов транслировалось в среду, 23 ноября, на сайте органа.

Резолюция принята 494 голосами «за», 58 парламентариев высказались против этого документа, 44 — воздержались.

«Объявив Россию государством — спонсором терроризма, депутаты Европарламента хотят подготовить почву для того, чтобы [российский президент Владимир] Путин и его правительство привлекались к ответственности за эти преступления перед международным трибуналом», — говорится в тексте документа.

Согласно документу, голосование по этой резолюции не имеет юридической силы и носит рекомендательный и политический характер.

В нем содержится перечень обвинений в адрес РФ, связанных не только со спецоперацией. Так, принятая резолюция призывает Совет ЕС расширить список лиц, подпадающих под действие санкций. Помимо этого, все страны — кандидаты в ЕС и потенциальные кандидатов призываются присоединиться к политике антироссийских санкций.

Евродепутаты предлагают Еврокомиссии (ЕК) и государствам — членам ЕС рассмотреть возможные меры против стран, «пытающихся помочь России обойти введенные санкции». Кроме того, они «настоятельно призывает комиссию сделать так, чтобы национальные санкции за нарушение санкций ЕС были эффективными, пропорциональными и сдерживающими».

Среди рекомендаций также перечислены «немедленное и полное эмбарго на импорт из ЕС российского ископаемого топлива и урана и полный отказ от трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что депутаты Европарламента планируют проголосовать за резолюцию, которая предполагает объявление России «террористическим государством».

13 октября члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге сформировали заявление по конфликту на Украине, в котором Россия обвиняется в «терроризме». В документе его авторы призвали страны, которые состоят в организации, «оказывать на Россию максимальное давление». Кроме того, они вынесли рекомендацию предоставить финансовую поддержку для «восстановления Украины».

18 октября депутаты парламента Эстонии признали Россию государством — спонсором терроризма, а также призывали международное сообщество принять аналогичные декларации.

До этого, 11 августа, страной — спонсором терроризма Россию признал сейм Латвии. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что в течение многих лет Россия якобы поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами.

В ответ на это МИД РФ назвал незаконным заявление сейма Латвии. В министерстве подчеркнули, что оно грубо противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного равенства.

28 июля газета Politico рассказала, что группа членов палаты представителей конгресса США в ближайшее время намерена внести на рассмотрение законопроект, по которому Вашингтон может объявить Россию «спонсором терроризма».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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