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Суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ»
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Суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ», сообщил ИТ-комитет Госдумы 23 ноября в Telegram.

«Если YouTube будет нарушать законы РФ — его ждет блокировка»
Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас — об экстремистских организациях, поправках в закон о СМИ и переговорах Москвы и Киева

Кроме того, в случае неисполнения решения суд обязал взыскивать неустойку в размере 100 тыс. рублей в день до достижения 1 млрд рублей.

«Дума ТВ» в YouTube размещала комментарии депутатов, авторские программы и трансляции пленарных заседаний — работала на то, чтобы парламент был более открытым и понятным широкой аудитории. Google, декларируя либеральные ценности, действует совершенно по другим принципам, считая: кто сильнее, тот и прав», — сказал председатель ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что такая позиция компании носит системный характер и за последние годы видеохостинг заблокировал каналы российских СМИ, авторские проекты. В комитете, по его словам, не могут допустить такого подхода.

«К счастью, у нас есть свои площадки. Тот же ВК («ВКонтакте». — Ред.) пока не может сравниться с YouTube по объему контента. Но чем больше контентмейкеров будет понимать преимущества площадки, где их не заблокируют за альтернативное мнение, тем лучше будут защищены права наших пользователей», — отметил Хинштейн.

Google заблокировал YouTube-канал парламентского телевидения 9 апреля 2022 года. К моменту блокировки на канал было подписано более 145 тыс. человек. Тогда же глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что видеохостинг может оказаться вне закона в РФ.

«Дума ТВ» направила в суд иск в августе.

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