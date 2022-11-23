Минобороны отрицает переговоры главы Генштаба Герасимова с главой военного комитета НАТО

Публикации в западной прессе о том, что недавно якобы состоялся разговор начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром, не имеют под собою никаких оснований. Об этом 23 ноября заявили в Минобороны России.

«Сообщения западных СМИ о якобы состоявшемся «недавно» разговоре начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром являются фейком. Это вымысел от начала до конца», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в Минобороны, некоторые западные журналисты утверждали, что российский и американский военачальники якобы обсуждали вопросы «безопасного движения судов в Черном море». Однако в ведомстве эти заявления решительно опровергли.

«Никаких контактов, тем более «систематических», с председателем военного комитета НАТО или другими представителями Североатлантического альянса в рамках несуществующей «российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов» не было», — указал в МО РФ.

Ранее в среду СМИ сообщили о договоренности РФ и НАТО избегать инцидентов в Черном море. Отмечалось, что стороны условились «соблюдать осторожность» в Черном море во избежание конфликтных ситуаций.

11 ноября стало известно, что недалеко от Крыма был замечен американский разведывательный беспилотник. По данным сервиса Flightradar, дрон взлетел из итальянской Сицилии, прошел над Грецией и Болгарией и стал барражировать над морем.

29 сентября в Великобритании сообщили, что российский истребитель выпустил ракету рядом с британским военным самолетом во время планового патрулирования в Черном море. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что российская сторона признала инцидент и объяснила его технической неисправностью.

16 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок не видит признаков того, что Россия готовит наступательные боевые действия против Североатлантического альянса.

Минобороны РФ неоднократно указывало на высокую активность иностранных военных самолетов-разведчиков у российских границ.