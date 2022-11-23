Вспышку мышиной лихорадки зафиксировали в одном из поселков Башкирии

Мышиная лихорадка (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — ГЛПС) вспыхнула в одном из поселков в республике Башкортостан. По предварительным данным управления регионального Роспотребнадзора, инфекцию подхватили более 30 местных жителей.

Подъем заболеваемости ГЛПС зарегистрирован в поселке Серафимовский Туймазинского района Башкирии.

«С начала ноября поступило 31 экстренное извещение с предварительным диагнозом ГЛПС у жителей поселка, в том числе зарегистрировано 14 случаев заболевания среди детей школьного возраста. По предварительным данным эпидемиологического расследования, преобладают преимущественно семейные очаги», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время Роспотребнадзором организован комплекс противоэпидемических мероприятий в этом населенном пункте.

5 июля сообщалось, что в Башкирии заболеваемость мышиной лихорадкой выросла по сравнению с 2021 годом в пять раз. Основной причиной роста заболеваемости, по мнению главы республиканского управления Роспотребнадзора Анны Казак, является недостаточная обработка территорий.

ГЛПС — острая вирусная природно-очаговая болезнь, характеризующаяся лихорадкой, общей интоксикацией, своеобразным поражением почек. Передается в основном воздушно-пылевым путем, также можно заразиться через воду или пищу.