Физик предупредил о частой и опасной ошибке при включении обогревателя
Доктор физико-математических наук, директор Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА Роман Шамин призвал никогда не подключать обогреватель к удлинителю.
В беседе с Lenta.Ru в среду, 23 ноября, эксперт объяснил, что обогреватели и кондиционеры следует подключать лишь непосредственно к розетке в стене. Стандартные сетевые фильтры и удлинители не предназначены для работы с высоким напряжением, нужным для обогревателя, потому могут перегреваться и даже загореться из-за увеличения тока.
Шамин уточнил, что нагревательные элементы в удлинителях и сетевых фильтрах могут достигать 250-300 градусов. При подключении таких мощных приборов у удлинителя очень быстро пересыхает изоляция, а это приводит к замыканиям и возгораниям, отмечает телеканал «360».
Шамин посоветовал внимательно читать инструкцию и предупреждающие надписи перед использованием обогревателя.
Перед первым подключением (после покупке или в начале сезона) стоит тщательно проверять устройство на наличие трещин, сломанных штекеров и ослабленных соединений. Если подобные повреждения имеются, то обогревателе пользоваться нельзя. Также не следует оставлять его работающим при уходе из дома.
22 ноября кандидат физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук Максим Назаренко рассказал о самых пожароопасных бытовых приборах. Помимо обогревателей пожароопасными могут быть лампы накаливания и их галогенные версии. Опасность также представляют холодильники, стиральные машины и электроплиты с дефектами, пишет RT.
В декабре прошлого года в департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы предупредили, что оставленные без внимания обогревательные приборы являются пожароопасным фактором, отмечает телеканал «Звезда».