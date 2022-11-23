Турецкая газета раскрыла подробности возможной встречи Эрдогана и Асада

Турецкая газета Hürriyet 23 ноября раскрыла подробности возможной встречи президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.

По словам колумниста Абдулькадира Сельви, для Анкары это стало одной из внешнеполитических целей после того, как турецкий президент встретился с египетским коллегой Абделем-Фаттахой ас-Сиси в Катаре во время чемпионата мира по футболу.

Так, отвечая на вопрос о возможной встрече с Асадом, Эрдоган заявил, что допускает ее проведение, когда придет подходящее время.

Сельви пишет, что встреча может пройти до выборов президента Турции, которые состоятся 18 июня 2023 года. Вероятным организатором встречи якобы станет российский лидер Владимир Путин, который хочет свести вместе Эрдогана и Асада.

Также ранее в этот день спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев допустил возможность проведения встречи президентов Сирии и Турции в Москве.

20 ноября Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). ВС страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. Отмечалось, что обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, и деревня аль-Бейлонья, где масса вынужденных переселенцев из Африна. В ходе операции был поражен 471 объект и уничтожены 254 террориста.

В турецком минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

Как позже заявили «Известиям» в сирийском парламенте, Дамаск осудил военные атаки Турции по северу Сирии. Зампред международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Асад заявил, что Дамаск «не потерпит турецкую операцию на севере Сирии».

21 ноября Эрдоган объявил, что рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после завершения действий в воздухе.