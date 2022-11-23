В Чехии обвинили Германию и Францию в подрыве экономики стран ЕС

Своим отношением к вооруженному конфликту на Украине Германия и Франция отбросили Евросоюз (ЕС) на 30 лет назад. Такое мнение 21 ноября высказал чешский журналист Вилем Барак в статье для газеты Lidovky.

В частности, обозреватель обвинил Берлин в нежелании поставлять военную технику другим странам ЕС на фоне украинского конфликта.

В статье говорится, что в мае Чехия договорилась с Германией о поставке 15 танков «Леопард» 2А4, затем минобороны республики заявило о намерении закупить 50 современных танков «Леопард» 2А7+. Однако, как утверждает Барак, в декабре прибудет только одна тренировочная версия «Леопарда» 2А4.

«Оказалось, что у нас не цивилизационные, а совсем другие ценности. Мы можем торговать друг с другом, но нечего искать дружбы, на которую можно было бы опереться», — утверждает автор.

Он также обвинил немецкое правительство в зависимости от энергоресурсов из России и считает, что Чехии стоит искать союзников получше Германии.

Ранее свое недовольство Германией и Францией выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В августе этого года он упрекнул Берлин и Париж в том, что они управляют Евросоюзом в стиле «олигархии». По словам политика, ситуация на Украине раскрыла правду о Европе и показала энергетическую зависимость от России. В сложившейся ситуации, указал премьер, ЕС оказался из-за отказа учитывать мнение стран, помимо Германии и Франции.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц считает, что причиной кризиса в Европе стал рост экономик государств Азии. По его словам, последние 30 лет низкой инфляции, высоких показателей занятости и стабильного роста экономики в Европе были исключительным явлением. Пандемия коронавируса и украинский конфликт лишь ускорили экономический кризис Европы, но не стали его первопричиной.