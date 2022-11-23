Реклама
Прямой эфир
Мир
Хмельницкая АЭС на Украине отключена от энергосистемы
Мир
Киев полностью остался без водоснабжения и частично без света
Экономика
Российские власти должны будут одобрить продажу заводов IKEA
Мир
Французский политик назвал Крым российским и призвал не принимать Украину в ЕС
Мир
В Кишиневе сообщили о перебоях с мобильной связью и интернетом
Экономика
Мишустин допустил спад ВВП России по итогам года ниже 3%
Экономика
Мишустин указал на устойчивость российской экономики
Мир
Власти Эстонии сообщили о заморозке российских активов на десятки миллионов евро
Мир
Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов
Интернет
Суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ»
Мир
Мэр Львова сообщил об отключении света в городе
Мир
Постпред РФ в Вене призвал принять срочные меры из-за обстрелов ЗАЭС Киевом

В Чехии обвинили Германию и Францию в подрыве экономики стран ЕС

Lidovky: Германия и Франция отбросили Евросоюз на 30 лет назад
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Army
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Своим отношением к вооруженному конфликту на Украине Германия и Франция отбросили Евросоюз (ЕС) на 30 лет назад. Такое мнение 21 ноября высказал чешский журналист Вилем Барак в статье для газеты Lidovky.

Неприбыльная история: США и Европе предрекли новую торговую войну
Торговые дуэли добьют промышленность ЕС, считают в СМИ

В частности, обозреватель обвинил Берлин в нежелании поставлять военную технику другим странам ЕС на фоне украинского конфликта.

В статье говорится, что в мае Чехия договорилась с Германией о поставке 15 танков «Леопард» 2А4, затем минобороны республики заявило о намерении закупить 50 современных танков «Леопард» 2А7+. Однако, как утверждает Барак, в декабре прибудет только одна тренировочная версия «Леопарда» 2А4.

«Оказалось, что у нас не цивилизационные, а совсем другие ценности. Мы можем торговать друг с другом, но нечего искать дружбы, на которую можно было бы опереться», — утверждает автор.

Он также обвинил немецкое правительство в зависимости от энергоресурсов из России и считает, что Чехии стоит искать союзников получше Германии.

Ранее свое недовольство Германией и Францией выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В августе этого года он упрекнул Берлин и Париж в том, что они управляют Евросоюзом в стиле «олигархии». По словам политика, ситуация на Украине раскрыла правду о Европе и показала энергетическую зависимость от России. В сложившейся ситуации, указал премьер, ЕС оказался из-за отказа учитывать мнение стран, помимо Германии и Франции.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц считает, что причиной кризиса в Европе стал рост экономик государств Азии. По его словам, последние 30 лет низкой инфляции, высоких показателей занятости и стабильного роста экономики в Европе были исключительным явлением. Пандемия коронавируса и украинский конфликт лишь ускорили экономический кризис Европы, но не стали его первопричиной.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022