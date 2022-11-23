Свыше 10 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю в Удмуртии
Почти 10,3 тыс. человек заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Удмуртии. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на республиканское управление Роспотребнадзора.
Среди детей в возрасте до 14 лет зарегистрировано больше 6,8 тыс. случаев болезни. Средний показатель заболеваемости составил 68,9 на 10 тыс. населения.
Наиболее высокая заболеваемость отмечается среди детей до двух лет, а также детей от трех до шести лет.
Случаи гриппа в регионе не зарегистрированы. Заболеваемость преимущественно обусловлена риновирусами, вирусами парагриппа и аденовирусами. Прививки от гриппа сделали свыше 607 тыс. человек, что составляет больше 41,5% населения.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области за неделю зарегистрировано пять случаев гриппа. Общий уровень заболеваемости ОРВИ вырос на 11%.