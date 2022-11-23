В Польше депутат обвинила президента федерации тенниса в сексуальном насилии

Депутат польского парламента Катажина Котула заявила о том, что ее бывший тренер Мирослав Скшипчиньский, возглавляющий сейчас Польскую ассоциацию тенниса, растлевал и насиловал молодых игроков, одним из которых была она. Об этом 23 ноября парламентарий рассказала в беседе с Wiadomosci.

«Я не хочу, чтобы меня называли его жертвой. Я не боюсь его. Я чувствую моральное обязательство говорить правду публично», — сказала Котула.

Она сообщила о том, что бывший тренер несколько раз насиловал ее во время совместного пребывания в теннисном клубе, когда она была в возрасте 13–14 лет.

«Звучит грубо, но может быть. Я была ребенком, 13 лет, а затем 14-летней девочкой со светлыми кудрями. А он — теперь я точно знаю — был сексуальным хищником», — добавила парламентарий.

Депутат также рассказала о том, что не сомневается в совершении сексуального насилия и над другими игроками.

«Я не сомневаюсь в этом. Я до сих пор поддерживаю связь с некоторыми друзьями тех лет», — рассказала Котула.

В свою очередь, первая ракетка мира полька Ига Швёнтек призвала начать расследование в отношении действий Скшипчиньского.

«Я чувствую, что как лидер женского тенниса не могу молчать об этих вещах. Я против насилия в спорте, в теннисе и в повседневной жизни. Вот почему я считаю статьи о президенте Польской ассоциации тенниса серьезным делом. Соответствующие органы должны определить, что произошло, и я надеюсь, что они займутся этим делом, после того как СМИ описали эту историю», — отметила спортсменка в своем Twitter.

Ранее, 17 ноября, двое граждан Украины были задержаны во французском городе Брест (департамент Финистер) по подозрению в производстве детской порнографии и в сексуальных посягательствах на несовершеннолетнего. Сообщается, что семилетний украинский ребенок подвергся сексуальному насилию и инцесту.