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Немцы возмутились словами Шольца о готовности ФРГ к зиме

Пользователи Twitter высмеяли слова Шольца о готовности ФРГ к зиме
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Rüdiger Wölk
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Пользователи Twitter высмеяли заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца о готовности страны преодолеть зиму. Комментарии они оставили под постом главы немецкого правительства, опубликованным 23 ноября.

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Как написал политик, Германия защищена от кризисов и зимы благодаря гражданам и работе федерального правительства.

«Давайте работать вместе над важной задачей — сделать нашу страну пригодной для будущего в мире глубоких потрясений», — призвал Шольц.

В ответ подписчики раскритиковали его слова и обвинили во лжи.

«Я уже много лет знаю, что избирателям постоянно лгут, но у меня ощущение, что ложь становится всё более бессовестной и человеконенавистнической», — отметил Fatal de.

Klugkas попросил Шольца напомнить ему об этом посте через три месяца.

Пользователь SaWe поинтересовался у главы немецкого правительства, в какой именно Германии он живет.

«Разве вы не понимаете настроение, цены, страх? Многие даже не помнят, как пережить месяц!» — отметил он.

Ранее в среду Шольц заявил, что первые терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ) заработают в Северной Германии через несколько недель. Он добавил, что Берлин решил вывести из резерва угольные электростанции.

Также глава правительства ФРГ подчеркнул, что газохранилища в Германии полностью заполнены.

В настоящее время Германия, наиболее зависимая от российского газа, активно пытается диверсифицировать поставки топлива, а также перейти на СПГ. На фоне энергокризиса в стране значительно возросла инфляция.

В конце октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что страна несет издержки от антироссийских санкций. По его словам, в интересах Германии остается избавление от энергетической зависимости от России.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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