Отгрузку соли в Астраханской области увеличили на 17%

Со станции Нижний Баскунчак в Астраханской области в этом сезоне, который длился с мая по октябрь, отгрузили 403 тыс. т технической соли (галита). Это на 17% больше показателя 2021 года.

Как пишет Астрахань-24, причиной увеличения объемов погрузки является позднее завершение сезона соленавигации. Кроме того, некоторые технологические процессы были усовершенствованы.

Так, для движения грузовых поездов по маршруту Нижний Баскунчак – Владимирская Пристань выделили дополнительный локомотив. Дежурный по станции Нижний Баскунчак перешел на круглосуточный режим работы.

Чтобы повысить эффективность перевозочного процесса, сотрудники Приволжской железной дороги обеспечивали диспетчерский контроль движения вагонов и их подачи для погрузки соли.

23 ноября президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию, сложившуюся на мировых рынках удобрений. На встрече с гендиректором компании, председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Дмитрием Мазепиным президент отметил, что «Уралхим» работает успешно, несмотря на искусственные препоны со стороны ряда стран.

Он указал на готовность РФ расширять поставки удобрений на рынки.