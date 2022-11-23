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Офтальмолог рассказала о вреде использования смартфона в транспорте

Врач-офтальмолог Шилова объяснила, почему использование смартфона в метро портит зрение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Использование смартфона и других подобных гаджетов в метро, автобусе и другом транспорте может негативно влиять на зрение. Об этом рассказала офтальмолог, доктор медицинских наук и эксперт телеканала «Доктор» Татьяна Шилова в интервью «Газете.Ru» в среду, 24 ноября.

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Врач перечислила самые распространенные проблемы с глазами, которые могут возникнуть при использовании в транспорте гаджетов. Специалист напомнила о важности соблюдения достаточной дистанции от экрана при использовании смартфона или покетбука.

«Расстояние, на котором мы держим гаджет при использовании, редко превышает 40 см. При этом фокусировка зрения на таких близких объектах заставляет мышцы глаз напрягаться больше обычного, что способствует развитию близорукости», — пояснила врач.

Шилова также отметила, что тряска во время езды оказывает негативное влияние на зрения вызывая быструю утомляемость глаз, что может привести к развитию близорукости.

«Наиболее сильному перенапряжению глазных мышц способствует использование смартфона в транспорте. В этом случае повышенную нагрузку на глаза оказывает постоянная смена фокуса, которая вызывается микродвижениями рук из-за тряски вагона метро или неровностей на дороге», — отметила Шилова.

Ранее, 11 ноября, врач-офтальмолог офтальмологического отделения РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Василий Гладилин назвал основные причины косоглазия. Врач отметил, что чаще всего косоглазие возникает из-за нарушения иннервации, которая есть у каждой глазодвигательной мышцы. Иннервация — это сигнал от нервной системы, поступающий к определенной мышце для того, чтобы она пришла в движение.

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