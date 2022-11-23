В Одессе прогремела серия взрывов, объявлена воздушная тревога

Серия взрывов прогремела в Одессе. Об этом сообщают украинские СМИ.

На данный момент других подробностей не приводится.

Как сообщил Telegram-канал «Страна.ua», взрывы также слышны в Запорожье, под Днепропетровском и в районе города Очаков Николаевской области. Так, губернатор Николаевской области Виталий Ким проинформировал о потенциальной угрозе ракетных ударов с 12:00 (13:00 мск).

По данным украинских телеканалов, очередная серия взрывов прогремела также и в Полтавской области.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Днем ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что на Украине почти не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Он пояснил, что они пострадали от ракетных ударов.

18 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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