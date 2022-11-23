В станице Воронежской на Кубани сгорела фура с алкоголем
В станице Воронежской Краснодарского края произошло ДТП с участием «КамАЗа» и фуры, перевозившей алкоголь. В результате ДТП фура с алкоголем сгорела, сообщил в ночь на 23 ноября Telegram-канал «Госавтоинспекция Кубани».
Как говорится в сообщении, «КамАЗ» занесло, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes, который перевозил партию алкоголя. В результате столкновения Mercedes и прицеп с алкоголем загорелись.
Согласно представленной информации, 53-летний водитель «КамАЗа» был госпитализирован с переломами ног. О состоянии водителя Mercedes не сообщается.
Ранее в Ростовской области 68-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 пошел на обгон грузовика «МАЗ» и столкнулся с машиной ВАЗ-2112. Второй автомобиль впоследствии столкнулся с грузовиком, съехал на обочину и загорелся. Четыре человека получили травмы.