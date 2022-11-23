Расселение аварийного жилья завершат на год раньше плана в ЯНАО
Власти Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) рассчитывают на год раньше завершить расселение жилья, которое было признано аварийным до 2017 года. Для выполнения плана в регионе развернули масштабное жилищное строительство.
С начала 2022 года жилищные условия улучшили больше 2,1 тыс. ямальцев. С 2019 года из аварийного жилья расселили больше 11,6 тыс. человек. Ожидается, что расселение завершится в 2023 году. Об этом пишет ИА «Ура.ру».
Наиболее активно новые дома строят в тех районах, где особенно остро стоит проблема аварийного жилья. Большие объемы строительства отмечаются в Салехарде, Новом Уренгое и Губкинском.
В Оренбургской области план по переселению граждан из аварийного жилья перевыполнили в 2022 году. В новые квартиры переехали 1930 человек, это 138% от целевого показателя.