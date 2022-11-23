Канье Уэст обсудил с Трампом свое выдвижение на выборах президента 2024 года

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида и обсудил с ним намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах 2024 года. Об этом певец сообщил 23 ноября.

«Первый раз был в Мар-а-Лаго. Дождь и пробки. Не могу поверить, что заставил президента Трампа ждать», — написал Уэст в своем Twitter.

Также он запустил опрос пользователей социальной сети, в котором спросил, что, как они думают, ответил бывший президент на предложение рэпера быть его «напарником в ходе гонки 2024 года».

По состоянию на 14:00 мск в опросе приняли участие более 530 тыс. человек. Из них свыше 59,2% высказали мнение, что Трамп согласился быть напарником рэпера в ходе его возможной кампании. При этом и 40,8% проголосовали за отрицательный ответ.

О том, что Уэст намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США стало известно 21 ноября. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на опубликованное в Сети видео с певцом.

Издание напомнило, что Майло Яннопулос работал в команде члена палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия). Он исчез из поля зрения общественности после провокационных заявлений в 2017 году.

На прошлых выборах президента США в 2020 году Уэст подавал документы для регистрации кандидатом в штатах Кентукки и Миссисипи. При этом артист заявлял, что не сможет победить на ноябрьских выборах. В день выборов Уэст сообщил, что проголосовал за человека, которому больше всего доверяет, то есть за себя.

4 ноября рэпер признал свое поражение на выборах главы Белого дома и допустил участие в гонке в следующий раз, в 2024 году.

Избирательная система США предусматривает непрямые выборы главы государства, которого избирает коллегия выборщиков из 538 человек, представляющих свои штаты. Число выборщиков от каждого штата равно числу представителей штата в конгрессе.

На выборах выборщики должны голосовать за кандидата, ранее победившего в их штате, но обязывающего их к этому закона нет. Таким образом, кандидат может набрать большее число голосов американцев, чем оппонент, но проиграть выборы из-за меньшего числа голосов выборщиков.