Назван срок окончания строительства одного из корпусов пансионата «Измалково» для детей с онкологией

Строительство одного из корпусов расположенного в Москве пансионата «Измалково» для подопечных фонда «Подари жизнь» планируется завершить до конца февраля 2023 года. В марте-апреле там начнут отделочные работы, рассказали в пресс-службе «Столото», которое финансирует строительство корпуса.

Как отметила директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова, пансионат «Измалково» строится для проживания детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями, и их родителей, приезжающих на лечение в Москву из других регионов. «Лечение таких заболеваний может длиться месяцы и даже годы, и большую часть времени ребенок проводит вне стационара. Однако приезжать в клинику на обследования и процедуры надо регулярно, поэтому уезжать от больницы далеко нельзя», — сказала Шергова, добавив при этом, что в пансионатах при медучреждениях не всегда хватает мест.

В «Столото» уточнили, что благодаря строительству пансионата дополнительно 230 детей ежегодно смогут получить медицинскую помощь в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

По словам директора по спонсорству и корпоративной социальной ответственности многопрофильного холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксаны Тубман, в пансионате дети и их родители смогут жить в условиях, приближенных к домашним, что должно «положительно сказаться на психологическом состоянии пациентов, а значит, поможет им в борьбе с болезнью». Тубман добавила, что в ситуации, когда многие компании ушли из России и остановили свои программы благотворительности, критически важно помогать тем, кто нуждается в поддержке.

«Столото» сотрудничает с фондом «Подари жизнь» на протяжении семи лет. В 2018 году в личном кабинете на сайте stoloto.ru и в мобильном приложении появилась кнопка «Пожертвовать», с помощью которой участники лотерей могут отправить часть выигрыша в благотворительную организацию.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.