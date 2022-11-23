Российские войска сорвали попытку атаки ВСУ на купянском направлении
Российские войска сорвали попытку противника перейти в атаку на купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил 23 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Перейти в атаку пыталась мотопехотная рота Вооруженных сил Украины (ВСУ), но понесла потери. Российские войска, подавив наступление огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем, уничтожили более 30 боевиков, два автомобиля и один миномет.
16 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские военные сорвали атаки ВСУ, усиленных наемниками, на купянском направлении, уничтожив более 60 боевиков.
11 ноября в ведомстве сообщили, что российские военные отбросили на купянском направлении украинских боевиков, предпринявших неудачные попытки начать наступление из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области. В результате поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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