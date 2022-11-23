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В Николаевской области вновь прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Николаевской области
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Palamarchuk
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В Николаевской области раздалась новая серия взрывов, сообщило в среду, 23 ноября, украинское издание «Вести».

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Другие подробности издание не приводит.

В этот же день украинские СМИ сообщали о взрывах в районе города Очаков в Николаевской области.

В настоящее время воздушная тревога объявлена по всей Украине. Сообщалось о взрывах в Одессе, Днепре, Кривом Роге, в Кременчугском районе Полтавской области, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей территории страны развернуто более 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению. Они оснащены водой, светом, мобильной связью, интернетом и работают бесплатно в круглосуточном режиме. Воспользоваться ими можно на случай длительных отключений электроэнергии.

Ранее в этом месяце премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 50% энергосистемы страны выведено из строя. Наиболее сложная ситуация со светом сложилась в Киеве и Одессе. Здесь начались экстренные отключения электричества.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

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