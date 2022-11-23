Снявшийся в «Игре престолов» актер Уилко Джонсон умер в возрасте 75 лет
Британский музыкант и актер Уилко Джонсон, снявшийся в сериале «Игра престолов», умер в возрасте 75 лет. Об этом в среду, 23 ноября, говорится на его странице в Twitter.
Сообщается, что Джонсон скончался 21 ноября в своем доме.
«Это то объявление, которое мы никогда не хотели делать, и мы делаем это с тяжелым сердцем: умер Уилко Джонсон», — сказано в заявлении.
Уилко Джонсон был гитаристом и вокалистом в рок-группе Dr. Feelgood в 1970-х годах. Позднее он покинул коллектив и в дальнейшем создал еще несколько музыкальных групп. В сериале «Игра престолов» он сыграл придворного палача Илина Пейна. В 2013 году у Джонсона обнаружили рак поджелудочной железы.