ВСУ нанесли ракетный удар из «Града» по Макеевке
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» Макеевку. Об этом 23 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
В заявлении отмечается, что выпущено 20 ракет.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее в этот же день ВСУ в течение часа обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Кроме Макеевки удары пришлись по Донецку, Пантелеймоновке и Яковлевке.
18 ноября украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, выпустив 40 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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