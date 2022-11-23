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ВСУ нанесли ракетный удар из «Града» по Макеевке

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Laurel Chor
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» Макеевку. Об этом 23 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

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В заявлении отмечается, что выпущено 20 ракет.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в этот же день ВСУ в течение часа обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Кроме Макеевки удары пришлись по Донецку, Пантелеймоновке и Яковлевке.

18 ноября украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, выпустив 40 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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